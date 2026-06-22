Figc, eletto il consiglio federale: confermati Marotta e Chiellini

vedi letture

Complessivamente sono stati eletti 16 consiglieri in rappresentanza delle varie componenti del calcio italiano.

Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC e l'Assemblea elettiva ha provveduto a nominare il Consiglio federale che resterà in carica per l'intero quadriennio olimpico. Tra i consiglieri confermati per la Lega Serie A figurano Giuseppe Marotta, Giorgio Chiellini e Stefano Campoccia. Una notizia che interessa anche il Napoli, chiamato a confrontarsi nei prossimi anni con una governance federale all'insegna della continuità dopo le dimissioni di Gabriele Gravina.

FIGC, come si compone il consiglio federale

Complessivamente sono stati eletti 16 consiglieri in rappresentanza delle varie componenti del calcio italiano: Serie A, Serie B, Serie C, Lega Nazionale Dilettanti, Assocalciatori e Assoallenatori. Tutti i candidati hanno ottenuto la conferma da parte dell'Assemblea, che ha così delineato il nuovo assetto istituzionale del calcio italiano in vista delle prossime stagioni.