Genoa, subito la bolgia per l'esordio col Napoli: abbonamenti oltre quota 20mila

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Ultime Genoa - Verso il Napoli anche con il pieno di abbonamenti: l'ultimo aggiornamento del club

Si avvicina l'esordio in campionato al Ferraris contro il Genoa. Il Napoli sarà atteso dal solito grande ambiente rossoblù. Il club genoano infatti quest'oggi ha aggiornato anche il dato legato agli abbonamenti che hanno superato quota 20mila tessera, come scrive la società:

Abbonamenti Genoa, superata quota 20mila e non finisce qui

"Il periodo delle prelazioni sta facendo scivolare sul fondo della clessidra la totalità dei granelli di sabbia. Anche in questa stagione il Vecchio Grifo, con un pubblico di giovani che continua a crescere, potrà contare su un’atmosfera da urlo nelle sfide al Ferraris, per il diciannovesimo campionato di Serie A negli ultimi venti. E’ presto per tirare le somme e stilare un consuntivo. Ma le novità della campagna abbonamenti “UNICA”, le iniziative messe in campo dal club, oltre che dallo sponsor Pulsee Luce e Gas grazie a un sostanzioso buono sconto sul prezzo dell’abbonamento, hanno fatto breccia in centinaia, migliaia di genoani che ne hanno approfittato".