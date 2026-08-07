Roma, Cristante frena sul sogno Scudetto: "Troppo presto, obiettivo Champions"

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Bryan Cristante, centrocampista della Roma, parla degli obiettivi della formazione giallorossa e anche della Nazionale italiana.

Bryan Cristante, centrocampista e capitano della Roma, ha parlato della stagione che aspetta i giallorossi e della possibilità, dopo il ritorno in Champions League, di alzare l’asticella e puntare lo scudetto: “Chiaramente è il sogno sempre e comunque, però adesso è presto. Noi vogliamo anzitutto ripetere la grande stagione dell’anno scorso, chiudere lì tra le prime quattro. Nel campionato italiano è sempre difficile. E poi vogliamo fare una bella Champions. Se poi a gennaio-febbraio saremo lì ce la lotteremo. Ma pensiamo a fare una stagione solida e a crescere”.

Cristante su Mancini

Il centrocampista giallorosso e della Nazionale ha poi parlato del ritorno in azzurro di Roberto Mancini come commissario tecnico: “Sicuramente con il mister abbiamo vissuto 3-4 anni importanti. Abbiamo raggiunto un record di imbattibilità e vinto un Europeo, ci sono solo ricordi. È un allenatore importante, gli auguro il meglio per tutti noi, per il movimento calcistico italiano in generale. L’obiettivo è quello di rinascere e tornare dove ci spetta”.