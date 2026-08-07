Inter, sfuma un altro grande colpo? Romero verso l'Atletico Madrid

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Arrivano segnali negativi dalla Spagna sul fronte Cuti Romero per l'Inter. L'Atletico Madrid, principale concorrente dei nerazzurri nella corsa al difensore argentino, è infatti a un passo dal chiudere tre operazioni in uscita, mosse che libererebbero spazio proprio per l'obiettivo numero uno di Simeone. In particolare, i Colchoneros sono ormai vicini a cedere Thiago Almada al River Plate, un'operazione che porterebbe 20 milioni di euro nelle casse madrilene. Una cifra che, unita ad altre risorse, permetterebbe al club spagnolo di presentare al Tottenham un'offerta da circa 30 milioni per Romero: lontana dalla richiesta degli Spurs, che si aggira sui 40 milioni, ma comunque un punto di partenza concreto per intavolare la trattativa.

Niente Inter, Romero ormai verso la Spagna

Dalla Spagna filtra inoltre che lo stesso Romero avrebbe ormai messo la Liga come priorità assoluta per il proprio futuro. Il club spagnolo, che sta definendo anche le cessioni di Molina - atteso alla Roma, manca solo l'ufficialità - e di Ruggeri, seguito con insistenza dall'Aston Villa, punta ad anticipare l'Inter sui tempi. I nerazzurri, dal canto loro, per poter affondare il colpo devono prima risolvere alcune situazioni in uscita, a partire da Pavard, o comunque da altre cessioni pesanti come quella di Frattesi. È questo il vero nodo della trattativa: prima di muoversi sul mercato in entrata, l'Inter deve necessariamente sfoltire la rosa, e l'ha comunicato anche agli agenti del giocatore. La dirigenza avrebbe infatti fatto sapere a Romero che, al momento, non è nelle condizioni di poter procedere con l'affondo.