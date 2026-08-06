Ufficiale Genoa, altro rinforzo verso il Napoli: annunciato l'arrivo di Sow dal Siviglia

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Calciomercato Genoa, altro rinforzo per la squadra di De Rossi

Altro rinforzo per il Genoa anche in vista dell'esordio in Serie A contro il Napoli. Il club rossoblù ha annunciato l'arrivo di Djibril Sow, acquistato ufficialmente, a titolo definitivo, dal Siviglia. Nato il 6 febbraio 1997, Sow ha nel curriculum 56 presenze con la Nazionale elvetica, e, si legge nel comunicato stampa della società rossoblù, ha sostenuto le visite a CDS – La Tua Casa della Salute e firmato un contratto pluriennale.

Genoa, le parole di Lopez e Sow

Le parole dello Chief of Football Diego Lopez: “Djibril porta esperienza, mestiere, intelligenza tattica e risorse di dinamismo. È un centrocampista completo e un giocatore pronto a dare un supporto di valore. Siamo molto soddisfatti di aver concluso questa operazione. Benvenuto al Genoa, Djibril”. Le parole di Sow: “Dopo Super League e Bundesliga, arrivo al Genoa con la voglia di misurarmi in una competizione difficile come la Serie A. C’è molto da lavorare per raggiungere i risultati, sono determinato per iniziare con il piede giusto questa nuova avventura”.