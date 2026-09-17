Fiorentina, Beto e Njie in coro: “Niente paura, vogliamo battere il Napoli e far gioire i tifosi”

vedi letture

Fiorentina-Napoli, Beto e Alieu Njie caricano la sfida del Franchi: i due nuovi attaccanti viola mostrano fiducia in vista della gara contro il Napoli.

"Non abbiamo paura". È questo il messaggio lanciato da Beto in vista di Fiorentina-Napoli, gara in programma domenica 20 settembre allo stadio Artemio Franchi. La formazione viola arriva all'appuntamento dopo le vittorie contro Venezia e Pisa e con il nuovo corso targato Paolo Vanoli che ha portato entusiasmo nell'ambiente. Tra i protagonisti attesi ci sono anche i due nuovi attaccanti Beto e Alieu Njie, arrivati in estate per dare maggiore peso al reparto offensivo.

Beto e Njie: "Vogliamo regalare una gioia ai tifosi"

In conferenza stampa, Beto ha sottolineato la fiducia nella squadra e la voglia di affrontare senza timori una formazione come il Napoli: "Non abbiamo paura. Ho tanta fiducia nella squadra, tutti i ragazzi sono molto seri e concentrati. Sappiamo che sono una squadra forte ma vorremmo provare a vincere per regalare una gioia ai nostri tifosi". Sulla stessa linea Njie, che ha ribadito l'ambizione della Fiorentina in vista della sfida: "Sappiamo che sono una squadra forte ma vorremmo provare a vincere per regalare una gioia ai nostri tifosi".