Amorim come Spalletti? Prima sconfitta e già aleggia lo spettro di Conte

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Antonio Conte resta sullo sfondo di un campionato in cui la pressione sugli allenatori cresce già dopo poche giornate, come dimostrano i casi di Milan e Juve.

Antonio Conte è ormai una presenza che aleggia sulle panchine della Serie A, dove bastano poche partite e qualche risultato negativo per alimentare dubbi e malumori. Ruben Amorim, alla sua prima stagione in Italia, ha incassato la prima sconfitta dopo due vittorie e due pareggi, contro una squadra che al momento appare più avanti sia sul piano della compattezza sia nel percorso di crescita. Eppure, dopo un Milan apparso oggettivamente molto brutto, c'è già chi invoca l'esonero dell'allenatore. Si tratta di una posizione ancora minoritaria e di un malumore sporadico, destinato probabilmente a rientrare con la prossima vittoria. Domenica contro il Lecce, però, il Milan sarà chiamato a non sbagliare, in una partita che sulla carta non dovrebbe presentare particolari difficoltà.

Spalletti e Amorim nel mirino: la pressione aumenta

Una situazione simile riguarda anche l'allenatore della Juventus Luciano Spalletti, già finito nel tritacarne dopo le prime difficoltà. Il tecnico, va ricordato, ha avuto almeno nove mesi di rodaggio prima della sconfitta contro il Sassuolo, un risultato che incide relativamente sul percorso stagionale. A pesare, però, è anche una frustrazione accumulata negli anni dalla mancanza di vittorie, che finisce per alimentare una pressione di fondo sempre presente. È in questo clima che anche una singola sconfitta può diventare l'occasione per rimettere in discussione un allenatore.