Inter, tegola Stones: l'infortunio lo terrà fuori a lungo, i tempi di recupero

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Nuovo infortunio per John Stones, fermatosi contro l'Udinese. Gli esami hanno evidenziato un problema muscolare ai flessori della coscia sinistra.

Nuovo problema fisico per John Stones, costretto a fermarsi dopo l'infortunio rimediato lunedì contro l'Udinese. Gli esami clinici e strumentali svolti questa mattina presso l'Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni del difensore inglese saranno rivalutate nei prossimi giorni, ma le prime indicazioni portano verso uno stop di circa 3-4 settimane, con l'obiettivo di rientrare dopo la sosta.

Stones e gli infortuni: oltre 90 partite saltate negli ultimi anni

Per Stones si tratta dell'ennesimo problema di una carriera condizionata dagli stop. Soltanto nella stagione 2025-26 il classe 1994 ha trascorso 103 giorni ai box, saltando complessivamente 24 partite per tre diversi infortuni. Allargando l'analisi dal 2020-21 al 2025-26, il bilancio supera i 440 giorni di assenza e le 90 gare saltate a causa di 15 problemi fisici. Numeri che spiegano le difficoltà incontrate dal difensore nel trovare continuità e che rendono ancora più delicata la gestione di questo nuovo stop.