Milan, Amorim già rischio? Cardinale insoddisfatto: fissato un confronto

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Il Milan perde in casa contro il Benfica all'esordio in Europa League e arriva a 270 minuti senza vittorie. Cardinale è insoddisfatto.

Momento delicato in casa Milan. La sconfitta di San Siro contro il Benfica, accompagnata dai fischi dei tifosi, ha aggravato una crisi che dura ormai da tre partite. Secondo quanto riferito da MilanNews.it, Gerry Cardinale sarebbe fortemente insoddisfatto del rendimento della squadra e avrebbe previsto per oggi un summit interno per analizzare la situazione e ottenere risposte immediate.

Milan, Amorim sotto pressione: 270 minuti senza vittorie

Nel mirino c'è inevitabilmente anche Ruben Amorim, che non è ancora riuscito a trovare continuità né un undici titolare ben definito. Il Milan ha evidenziato difficoltà nella gestione del pallone, nella fase difensiva e nella produzione offensiva. Con 270 minuti consecutivi senza vittorie, il tempo a disposizione del tecnico portoghese rischia di ridursi rapidamente: i prossimi risultati saranno importanti per allontanare le tensioni e rilanciare la stagione rossonera.