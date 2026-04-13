Fiorentina-Lazio, le formazioni ufficiali: Sarri sorprende con un centrale in mediana
Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match del Franchi tra Fiorentina e Lazio, posticipo della 32ª giornata di Serie A. Nei padroni di casa, Paolo Vanoli opta per il 4-1-4-1 e schiera Rugani da titolare, mentre sarà Piccoli a guidare l'attacco in assenza di Kean. Sponda biancoceleste, Maurizio Sarri sorprende schierando Patric come mediano davanti la difesa; in avanti invece c'è Dia al posto di Maldini. Di seguito le formazioni ufficiali:
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Gosens; Mandragora; Harrison, Ndour, Fabbian, Fazzini; Piccoli.
A disposizione: Christensen, Lezzerini, Balbo, Comuzzo, Kospo, Kouadio, Pongracic, Deli, Cianciuli, Braschi, Puzzoli, Solomon.
Allenatore: Paolo Vanoli.
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni.
A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Hysaj, Cataldi, Pellegrini, Belahyane, Dele-Bashiru, Przyborek, Isaksen, Pedro, Ratkov, Noslin.
Allenatore: Maurizio Sarri.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Lazio
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro