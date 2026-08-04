Fiorentina, sprint per Mastantuono: il Real apre, si lavora sulla formula alla Nico Paz

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La Fiorentina accelera per Mastantuono: intesa vicina con il Real, resta il nodo ingaggio.

La Fiorentina prova ad accelerare per Franco Mastantuono e nelle ultime ore avrebbe compiuto importanti passi avanti nella trattativa con il Real Madrid. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, i contatti tra le parti sono continui e il talento argentino classe 2007 avrebbe svolto soltanto una parte dell'allenamento agli ordini di José Mourinho, un lavoro differenziato finalizzato a preservarlo in vista dei possibili sviluppi di mercato. Un segnale che lascia intendere come l'operazione possa entrare presto nella fase decisiva.

Prestito con diritto e controriscatto: resta il nodo dell'ingaggio

Dalla Spagna filtra ottimismo dopo un confronto diretto tra Mastantuono, Fabio Paratici e l'allenatore Fabio Grosso, che avrebbero illustrato al giocatore il progetto tecnico della Fiorentina. Il Real Madrid avrebbe già dato il proprio via libera alla destinazione, mentre le due società stanno lavorando a un prestito con diritto di riscatto a favore dei viola e controriscatto per i Blancos, una formula simile a quella utilizzata per Nico Paz. L'ostacolo principale resta l'ingaggio: l'argentino percepisce circa 3,5 milioni di euro a stagione e la Fiorentina punta a trovare un'intesa con il Real Madrid, che potrebbe contribuire a coprire almeno il 50% dello stipendio.