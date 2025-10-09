Flop al Napoli e al Milan, ma Okafor sta rinascendo al Leeds: i numeri in Premier

vedi letture

Nel primo anno in Italia, Noah Okafor si è distinto per la sua capacità di incidere a partita in corso, nella stagione passata si è laureato campione d'Italia col Napoli, ma da pura comparsa con appena tre presenze. Il suo presente è il Leeds e l'inizio è fin qui incoraggiante. Il club inglese ha investito 19 milioni, lo svizzero dal suo arrivo ha saltato una sola partita, restando in panchina nella partita contro il Newcastle. Dalla ripresa della Premier League dopo la prima pausa nazionali è diventato un titolare dell'attacco di Daniel Farke. A oggi Okafor è il capocannoniere del Leeds con due gol segnati, contro Wolverhampton e Tottenham. Finora ha impressionato i tifosi con le sue corse dirette e la sua propensione al rischio, anche se la sua voglia di strafare gli fa perdere spesso la palla. In generale il gradimento nello Yorkshire nei suoi confronti è piuttosto alto.

Possiamo considerarlo un rimpianto per il Milan? No, visto il ventaglio di soluzioni attuali. Anche se l'impressione, vedendo il suo buon precampionato con i rossoneri e lo stile di gioco di Allegri, è che poteva fare cose molto interessanti. Fermo restando che era improbabile per lui ritagliarsi uno spazio da titolare.

NOAH OKAFOR - LEEDS UNITED

Presenze: 6

Da titolare: 5

Reti: 2

Assist: 0