Flop Milan, ora qualche sacrificio sul mercato: Theo e Maignan verso l'addio?

Che ne sarà del Milan adesso? Dopo una stagione così, dopo averla conclusa nel peggiore dei modi, un restyling sarà necessario. Dei vertici del club prima ancora che della squadra, ma anche la rosa passerà al setaccio del nuovo Direttore Sportivo. Di un allenatore che sarà chiamato a raccogliere col cucchiaino una squadra che oggi non somiglia a un gruppo e che comunque anche questa estate verrà profondamente modificata partendo da qualche addio importante.

Ma chi lascerà il Milan questa estate? Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il primo indiziato è Theo Hernandez, uno dei grandi protagonisti della conquista dello Scudetto. Una delle migliori scelte di Paolo Maldini dirigente. Il calciatore francese ha disputato la sua peggior stagione da quando veste la maglia rossonera, probabilmente già la scorsa estate i tempi erano maturi per una sua cessione e oggi più che mai il suo addio appare scontato. Anche a un pezzo molto lontano dai 70-80 milioni chiesti in passato perché il contratto scadenza giugno 2026 impone di fare i conti con la realtà. Con la possibilità che senza cessione l'ex Real Madrid possa andare via a parametro zero qualche mese più tardi.

Con Theo Hernandez i discorsi per il rinnovo del contratto sono fermi ormai da mesi. Con Mike Maignan, invece, sono proseguiti anche recentemente, ma pure qui siamo al punto di partenza. A un accordo che a un anno dalla scadenza del contratto non c'è. Maignan scelto quattro anni fa da Paolo Maldini e Frederic Massara per sostituire Gianluigi Donnarumma può esser ceduto. Può approdare al Chelsea o al Manchester United, due top club di Premier League alla ricerca di un numero uno affidabile per la prossima stagione.