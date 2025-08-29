Frattesi a sorpresa lascia l'Inter? Ci riprova in extremis il Newcastle

Oggi alle 12:40Serie A
di Fabio Tarantino

Il Newcastle sta ripensando in modo concreto a Davide Frattesi dell’Inter. Il club inglese ha proposto un prestito con obbligo di riscatto, ma a condizioni non scontate da raggiungere.

Proposta che non piace ai nerazzurri, che valutano il centrocampista 40 milioni e che lo cederebbero (senza aver messo il giocatore sul mercato) solo a condizioni più semplici, quasi certe. Per questo, se il Newcastle vorrà davvero chiudere per il classe 1999, dovrà farlo in tempi brevi. Lo riporta la redazione di Sky Sport. 