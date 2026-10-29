Juve in crisi, Spalletti rischia l'esonero: decisiva la gara col Napoli

Juve senza anima a Genova, Spalletti rischia: domenica arriva il Napoli per un esame senza appello per i bianconeri

La Juventus tocca il punto più basso della gestione Spalletti. A Genova, contro il Genoa, i bianconeri hanno mostrato una squadra senza idee e senza anima, e per il tecnico toscano la situazione si fa sempre più delicata. La sconfitta, arrivata a tre giorni dallo scontro diretto con il Napoli, ha riacceso le critiche sul lavoro dell’allenatore e ha spinto i commentatori a chiedersi se la proprietà non sia chiamata a dare un segnale. Il quadro, già complicato dopo le difficoltà dei giorni scorsi, rischia di diventare insostenibile.

Il rischio per Spalletti e il segnale della proprietà

Secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico rischia ora in prima persona. Il ko di Genova rappresenta il momento più difficile da quando Spalletti è alla guida della squadra e pone un interrogativo sul futuro della panchina, con una dirigenza che dovrà decidere se confermare la fiducia o intervenire. L’ambiente bianconero è scosso, e la prestazione, definita priva di anima, ha alimentato la sensazione di una squadra che fatica a ritrovare compattezza e identità, nonostante l’attesa di una reazione immediata.

Domenica arriva il Napoli: esame senza appello

Il calendario non concede tregua. Domenica allo Stadium arriva infatti il Napoli, per quello che viene descritto come un esame senza appello. Gli azzurri, reduci dal poker di Monza e dal 3-3 con la Roma, si presentano a Torino con entusiasmo ritrovato, anche se con l’infermeria affollata e senza Allegri in panchina per squalifica. Per la Juventus è l’occasione per cancellare le ombre di Genova; per Spalletti, una sfida che può pesare sul suo futuro.