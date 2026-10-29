Formazione Juve, Spalletti cambia tutto: rivoluzione contro il Napoli

Luciano Spalletti è chiamato a rivedere le proprie scelte dopo la pesante sconfitta della Juventus contro il Genoa. A Marassi, i bianconeri sono caduti per 2-0, al termine di una gara sorprendente per andamento e risultato. La squadra torinese è apparsa in difficoltà, subendo l'iniziativa di un avversario considerato inferiore sul piano tecnico e qualitativo. Una prestazione deludente che impone riflessioni approfondite in vista dei prossimi impegni. Secondo quanto riportato da Tuttosport, già a partire dalla sfida contro il Napoli potrebbero esserci cambiamenti significativi nell'undici titolare.

Rivoluzione in vista: nessuno è intoccabile

La prova offerta dalla squadra non ha soddisfatto le aspettative e il tecnico di Certaldo potrebbe decidere di intervenire con decisione. Le gerarchie sono destinate a cambiare e diversi giocatori rischiano di perdere il posto da titolare. L'obiettivo è trovare nuove soluzioni per restituire solidità e competitività a una formazione apparsa troppo fragile nell'ultima uscita.

Difesa e centrocampo, i dubbi di Spalletti

In difesa, Kelly potrebbe prendere il posto di Lucumi, mentre Kalulu è in corsa per sostituire Gatti. Un eventuale cambio richiederebbe però una scelta sulla corsia destra, dove potrebbero agire Cambiaso o Cabal, entrambi non particolarmente convincenti in questo momento. A centrocampo resta aperto il ballottaggio tra Koopmeiners e Sarr, mentre cresce la candidatura di Nick Woltemade. L'attaccante, rimasto inizialmente in panchina, potrebbe guadagnare spazio già dalla prossima partita. Spalletti valuta quindi nuove soluzioni per cambiare passo e rilanciare la Juventus.