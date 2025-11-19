Fu obiettivo del Napoli, Inter in corsa per Adeyemi: contattato Mendes

vedi letture

Dalla Germania rimbalzano nuove indiscrezioni sul futuro di Karim Adeyemi, che potrebbe lasciare il Borussia Dortmund già a gennaio. Secondo Sport Bild, anche l’Inter sarebbe entrata in corsa per l’esterno classe 2002, contattando l’agente Jorge Mendes per sondare la disponibilità del giocatore a trasferirsi in Serie A. La concorrenza però non manca, con il Manchester United particolarmente interessato. I nerazzurri valutano il profilo grazie alla sua velocità e duttilità offensiva.

Adeyemi, che nella scorso gennaio fu un obiettivo anche del Napoli, nelle ultime settimane è finito al centro delle cronache anche per motivi extra calcistici. Una “mystery box” ordinata online e contenente armi illegali gli è costata una multa da 450mila euro, da pagare in 60 rate giornaliere. Il giocatore ha ammesso l’errore, parlando di profondo rimorso e responsabilità nei confronti del pubblico. Ha garantito che episodi simili non si ripeteranno e ha ringraziato chi continua a sostenerlo.