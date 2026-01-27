Fu obiettivo del Napoli, Moretto: "La Juve vuole bloccare Senesi per giugno"

vedi letture

La Juventus fa sul serio per Marcos Senesi. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato internazionale Matteo Moretto, sono previsti nuovi contatti nei prossimi giorni per il difensore centrale di proprietà del Bournemouth, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2026. La volontà dei bianconeri è quella di bloccarlo per l'estate, quando arriverebbe a parametro zero e di conseguenza comporterebbe un esborso solo per l'ingaggio dell'argentino e per le commissioni che dovrà all'agente.

In carriera Senesi, che in passato era stato anche un obiettivo del Napoli, vanta 116 presenze e 9 gol con il Feyenoord, 113 gettoni e 6 reti con il Bournemouth, 72 apparizioni e un centro con il San Lorenzo e 3 match con la seconda squadra degli argentini. Inoltre è sceso in campo 2 volte con l'Argentina, 2 con l'Under 23 e 9 con l'Under 20, segnando 2 gol. Un difensore sicuramente di esperienza, più volte accostato a club italiani in passato. Chissà che questa non possa essere la volta buona per un suo trasferimento in Serie A.