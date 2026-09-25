Gasperini show: 3 della Roma nella Top10 di chi tira di più in A

Dopo le prime cinque giornate di Serie A, è Nico Paz a guidare la classifica dei giocatori che hanno concluso più volte verso la porta avversaria. Il fantasista del Como ha totalizzato 28 tiri, anche se finora il dato si è tradotto in una sola rete. Alle sue spalle c’è Lautaro Martinez, fermo a quota 22 conclusioni ma già autore di quattro gol con l’Inter. Stesso numero di tiri per Franco Mastantuono, che ha invece realizzato tre reti, tutte nella sfida vinta contro il Venezia alla quarta giornata. A poca distanza si trova Donyell Malen: l’attaccante della Roma ha calciato 20 volte e, con sei gol all’attivo, è attualmente in vetta alla classifica marcatori.

La top ten dei tiratori

La classifica, basata sui dati ufficiali della Lega Serie A e considerando sia i tiri nello specchio sia quelli fuori bersaglio, vede Armand Laurienté del Sassuolo al quinto posto con 19 conclusioni. Seguono Paulo Dybala (17) e Matias Soulé (16), entrambi della Roma, che piazza così tre giocatori nella top ten. A quota 16 c’è anche Akor Adams del Venezia, seguito da Mattia Zaccagni della Lazio. Chiude le prime dieci posizioni Giorgi Kvernadze del Frosinone con 15 tiri. Per trovare il primo giocatore del Milan bisogna scendere fino al dodicesimo posto, occupato da Gonçalo Ramos con 14 conclusioni, mentre il primo della Juventus è Francisco Conceição, diciannovesimo con 12 tiri.

La classifica dei giocatori di Serie A che hanno tirato di più dopo 5 giornate (dati ufficiali Lega

Serie A):

1) Nico Paz (Como): 28 tiri totali

2) Lautaro Martinez (Inter) 22 tiri totali

3) Franco Mastantuono (Fiorentina): 22 tiri totali

4) Donyell Malen (Roma): 20 tiri totali

5) Armand Lauriente (Sassuolo): 19 tiri totali

6) Paulo Dybala (Roma): 17 tiri totali

7) Matias Soule (Roma): 16 tiri totali

8) Akor Adams (Venezia): 16 tiri totali

9) Mattia Zaccagni (Lazio): 16 tiri totali

10) Giorgi Kvernadze (Frosinone): 15 tiri totali