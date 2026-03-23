Gattuso applaude Bastoni: "Gli vanno fatti solo i complimenti per la professionalità"

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Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale, è intervenuto in conferenza stampa e, rispondendo a precisa domanda, è tornato anche sul momento di Alessandro Bastoni, fischiato in tutta Italia dopo la simulazione nel match tra Inter e Juventus. L'ex allenatore azzurro ha elogiato il difensore nerazzurro così:

"Gli vanno fatti solo i complimenti per la professionalità. Da ieri mattina è a Coverciano e sta lavorando per essere a disposizione per la partita di giovedì. Alle cene non mi sono presentato con pennarelli e lavagnette, la mia volontà è quella di creare un gruppo e ci sto riuscendo, tutti mi stanno dimostrando grande attaccamento. Per me questa era la soluzione migliore, a costo di rinunciare a giocatori che stanno facendo bene e si sarebbero meritati il posto come Zaniolo, Bernardeschi e Fagioli"