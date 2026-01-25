Ufficiale Genoa-Bologna, le formazioni: le scelte di De Rossi e Italiano

Sono ufficiali le formazioni di Genoa-Bologna, secondo match delle 15 della 22ª giornata di campionato. Daniele De Rossi cambia modulo e in porta si affida a Bijlow con Otoa al centro della difesa al posto dello squalificato Ostigard mentre Marcandalli e Vasquez sono i braccetti. A centrocampo spazio a Ellertsson e Frendrup con Norton-Cuffy e Martin esterni. In attacco il tridente formato da Vitinha, Colombo e Ekhator.

Risponde Vincenzo Italiano con il 4-2-3-1 con Immobile schierato al centro dell’attacco supportato da Rowe a destra, Dominguez a sinistra e Odgaard al centro. In cabina di regia con Freuler c’è Ferguson mentre in difesa davanti Skorupski ci sono Zortea, Casale, Heggem e Lykogiannis.

GENOA (3-4-3): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Martin; Vitinha, Colombo, Ekhator. All. De Rossi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Rowe, Odgaard, Dominguez; Immobile. All. Italiano.