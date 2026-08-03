Inter, Nico Gonzalez torna nel mirino: primi contatti, ma Diaby resta il favorito

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L'Inter valuta Nico Gonzalez per l'attacco, ma il primo obiettivo resta Moussa Diaby.

L'Inter continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un rinforzo per le corsie offensive. Nelle ultime ore è tornato d'attualità il nome di Nico Gonzalez, già seguito in passato dalla dirigenza nerazzurra e ora nuovamente tra i profili valutati per aumentare qualità e imprevedibilità nel reparto avanzato. L'argentino, rientrato alla Juventus dopo il mancato riscatto da parte dell'Atletico Madrid, rappresenta un'opzione concreta, anche se non è la priorità assoluta.

Diaby resta il primo obiettivo, Nico è l'alternativa

Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'Inter ha avviato i primi contatti esplorativi con l'entourage di Nico Gonzalez per verificare la fattibilità dell'operazione e raccogliere informazioni sulla situazione del giocatore. Al momento non esiste una vera trattativa, ma il suo profilo è tornato tra quelli monitorati dalla società nerazzurra.

La priorità resta però Moussa Diaby, attualmente all'Al Ittihad. Il francese è considerato il rinforzo ideale per caratteristiche tecniche ed esperienza internazionale, ma la trattativa si presenta complessa soprattutto sul piano economico. L'Inter sarebbe pronta ad affondare il colpo soltanto a determinate condizioni, tra cui un contributo del club saudita al pagamento dell'ingaggio del giocatore. Nell'operazione potrebbe inoltre essere inserito Kristjan Asllani come contropartita tecnica. Nei prossimi giorni la dirigenza interista deciderà su quale pista concentrare i propri sforzi per regalare a Cristian Chivu un nuovo esterno offensivo.