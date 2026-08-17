Genoa, si prova a chiudere il colpo in attacco prima del Napoli: in chiusura Ferguson
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Il Genoa si avvicina sensibilmente al rinforzo per l'attacco di Daniele De Rossi. Evan Ferguson è infatti sempre più vicino. Dopo i primi contatti con il Brighton, attuale proprietario del cartellino dell'attaccante ex Roma, il club rossoblù si sta avvicinando al completamento dell'operazione, che dovrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito.
La trattativa con il Brighton
I dialoghi tra le parti, avviati nei giorni scorsi, sembrano dunque procedere nella direzione giusta. Il Genoa punta così a rinforzare il proprio reparto offensivo con un profilo giovane e di prospettiva, seguendo la strada già intrapresa con altri innesti in questa sessione di mercato. Ferguson potrebbe rilanciarsi dunque al Grifone dopo l'esperienza difficile in giallorosso.
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