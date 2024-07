Giuntoli, il mercato degli sgarbi: dopo Buongiorno la Juve insidia Atalanta e Inter

Manovra di disturbo della Juventus per Matt O'Riley, centrocampista danese classe 2000 del Celtic. Il calciatore 23enne è il primo obiettivo dell'Atalanta in caso di partenza di Teun Koopmeiners, ma dato che la Dea non abbassa il prezzo dell'olandese e continua a chiedere 60 milioni di euro ecco che Cristiano Giuntoli adesso muove i primi passi concreti per il centrocampista nato a Londra da madre danese.

La prima offerta dell'Atalanta per O'Riley è stata di quindici milioni di euro, il Celtic in questo momento chiede il doppio: vuole 30 milioni di euro per cedere un calciatore che nell'ultima Scottish Premier League, da centrocampista, ha realizzato ben 18 gol. Nelle ultime ore - si legge su 'TuttoSport' - Giuntoli ha avuto un contatto diretto con la società scozzese per informare dell'interessamento della società bianconera e per chiedere i dettagli economici dell'affare.

Da O'Riley a Cabal

Juan Cabal è il prescelto dell'Inter per sostituire l'infortunato Buchanan. Il laterale dell'Hellas Verona, 23 anni, è il calciatore che sta trattando la società campione d'Italia dopo aver valutato - e poi scartato - la possibilità di ingaggiare uno svincolato d'esperienza (Hermoso o Ricardo Rodriguez). Cabal può giocare sia come braccetto di sinistra nella difesa a tre che come esterno a tutta fascia sulla corsia mancina, è un innesto di prospettiva ed è ciò che chiede il fondo Oaktree intento ad acquistare giocatori giovani.

C'è ora da trovare la quadra con l'Hellas che valuta il calciatore circa 10 milioni di euro ed è possibile, per far abbassare il prezzo, l'inserimento nella trattativa di un giovane della Primavera nerazzurra. Il prescelto, scrive la 'Gazzetta dello Sport', è Issiaka Kamate, esterno di centrocampo franco-ivoriano del 2004.

L'Inter però deve fare i conti anche con altri club interessati: oltre al Rennes, scrive la rosea, nelle ultime ore s'è fatta avanti anche la Juventus con un sondaggio esplorativo per comprendere i dettagli economici dell'affare. Intanto Cabal, in attesa di novità sul suo futuro, è nella lista dell'Hellas Verona per il ritiro che avrà inizio oggi a Folgaria.