L'Udinese manda il Verona all'ultimo posto: finisce 3-1, in gol anche Zanoli
Oggi alle 22:40
Serie A
di Davide Baratto

Termina sul risultato di 1-3 il match del Bentegodi tra Hellas Verona e Udinese, posticipo della 22ª giornata di Serie A. Sbloccano il match gli ospiti nel primo tempo grazie al gol di Arthur Atta, gli scaligeri rimangono in gara e la rete di Orban ristabilisce gli equilibri; nella ripresa però prendono il sopravvento i friulani che con Alessandro Zanoli prima e Keinan Davis poi, sigillano il risultato e portano a casa i tre punti. La squadra di Kosta Runjaic aggancia la Lazio al nono posto, mentre gli uomini di Paolo Zanetti restano ultimi in classifica.