Ufficiale

Verona-Udinese, le formazioni: Zanetti ha scelto il sostituto di Giovane

Oggi alle 19:50Serie A
di Davide Baratto

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match del Bentegodi tra Hellas Verona ed Udinese, posticipo della 22ª giornata di Serie A. Nei padroni di casa, Paolo Zanetti sceglie Sarr come sostituto di Giovane dopo la sua cessione: lo svedese comporrà la coppia d'attacco con Orban. Negli ospiti, Kosta Runjaic si affida al tandem formato da Atta e Davis.

Verona-Udinese, le formazioni ufficiali:
HELLAS VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban.
A disposizione: Montipò, Toniolo, Oyegoke, Kastanos, Harroui, Niasse, Isaac, Fallou, De Battisti, Al Musrati, Vermesan
Allenatore: Paolo Zanetti.

UDINESE (4-4-1-1): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet, Zemura; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp; Atta; Davis.
A disposizione: Nunziante, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bayo, Ehizibue, Arizala, Kabasele, Camara
Allenatore: Kosta Runjaic

Arbitro: Gianluca Manganiello (Sez. AlA di Pinerolo)
Assistenti: Alessandro Lo Cicero (Sez. AlA di Brescia), Mattia Politi (Sez. AlA di Lecce)