Mercato resta a saldo zero, Gravina: "Non è arrivata rinuncia dagli altri club"

Il mercato del Napoli, rimarrà a saldo zero. Il tema, dopo essere stato oggetto di un consiglio federale straordinario la scorsa settimana, è stato trattato anche da Gabriele Gravina, presidente della FIGC, a margine del consiglio federale “ordinario” di oggi. Nel comunicato FIGC viene ripercorsa la vicenda: “Su richiesta della Lega Calcio Serie A, la FIGC ha convocato mercoledì scorso un Consiglio straordinario per discutere di un’eventuale modifica delle NOIF volta a consentire di operare liberamente nella campagna trasferimenti per le società che – pur disponendo di utili pregressi in cassa – hanno dovuto fare mercato a saldo zero a causa del mancato rispetto dell’indicatore del costo del lavoro allargato. Il Consiglio aveva sottolineato che per cambiare le regola in corsa fosse necessario il voto unanime della Lega Calcio Serie A”.

Sul tema si è poi soffermato, appunto, lo stesso Gravina: “Il principio è giusto, di buon senso, ma applicarlo a mercato aperto avrebbe generato un principio di sperequazione non solo per chi si trovava nelle stesse condizioni e aveva già ottemperato, ma anche per altre realtà. Ci siamo preoccupati che ci potessero essere delle azioni risarcitorie nei confronti della Federazione da parte di società che non erano d’accordo. Per questo abbiamo chiesto alla Lega di A di rivolgersi alle società che si erano astenute e avevano votato contro questa delibera perché rinunciassero a qualunque forma di responsabilità, ad oggi non ci è arrivata nessuna comunicazione in tal senso né verbale né scritta”. Tutto come da previsioni: Inter, Juventus e Roma (astenute in Lega), ma anche Milan (contraria) non hanno dato l'ok.