Roma, che tegola: infortunio per Koné, c'è lesione e salta il Napoli!

Tegola in casa Roma. Dopo l'infortunio patito nel secondo tempo della gara contro il Milan di ieri sera, il centrocampista della Roma Manu Kone si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra.

Secondo le prime indiscrezioni riportate da TMW il francese dovrà restare ai box per almeno un mese, il che rappresenta un problema non da poco per Gian Piero Gasperini, visto che il calendario sarà molto fitto. L'ex Borussia Moenchengladbach salterà anche il Napoli, il 15 febbraio prossimo. La parziale buona notizia è quella relativa al ritorno di Neil El Aynaoui dalla Coppa d'Africa, con il marocchino che sarà un'opzione in più per il tecnico giallorosso.