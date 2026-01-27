Ngonge può lasciare subito il Torino, Sky: contatti avviati con un club spagnolo

Cyril Ngonge potrebbe già lasciare il Torino, dopo soli sei mesi dal suo trasferimento: infatti, stando a quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, il Napoli ha avviato i contatti con l'Espanyol. L'esterno belga sta trovando poco spazio e cambiare squadra potrebbe aiutarlo, ma bisognerà avere l'ok dei granata per interrompere il prestito, oltre a trovare un accordo con il club di Liga.