Ufficiale Golden Boy 2026, svelati i 25 finalisti: nessun italiano, solo in 3 dalla Serie A

A Mestre sono stati annunciati i 25 giocatori che si contenderanno l'European Golden Boy 2026. Cinque entrano attraverso le Wild Card.

Da 50 a 25. A Villa Fürstenberg di Mestre, sede di Banca Ifis, è stata definita la lista dei giovani talenti che si contenderanno l'European Golden Boy 2026, premio ideato nel 2003 da Tuttosport e riservato ai migliori Under 21 protagonisti nei campionati europei. Cinque calciatori sono stati inseriti attraverso le Wild Card: Charalampos Kostoulas (Brighton), Rodrigo Mora (Roma), Joiane Gadou (Borussia Dortmund), Xavi Espart (Barcellona) e Franco Mastantuono (Fiorentina).

Golden Boy 2026, tutti gli altri 20 candidati

A completare la lista, senza un particolare ordine di classifica, sono Finn Jeltsch (Stoccarda), Kerim Alajbegovic (Juventus), Said El Mala (Colonia), Marc Bernal (Barcellona), Jon Martin (Real Sociedad), Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund), Endrick (Real Madrid), Gianluca Prestianni (Benfica), Estevao (Chelsea), Junior Kroupi (Bournemouth), Lennart Karl (Bayern Monaco), Myles Lewis-Kelly (Arsenal), Jorrel Hato (Chelsea), Victor Froholdt (Porto), Rayan (Bournemouth), Luka Vuskovic (Brighton), Ayyoub Bouaddi (Manchester City), Yan Diomande (Real Madrid), Pau Cubarsi (Barcellona) e Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain).