Mourinho, messaggio al Milan: "Endrick incedibile, ho bisogno di lui!"

Real Madrid, Mourinho blinda Endrick: “Ho bisogno di lui, voglio che resti qui al 100%”. Il Milan frenato,

José Mourinho blinda Endrick. Il tecnico del Real Madrid ha preso posizione con decisione sul futuro dell’attaccante brasiliano, che piace molto al Milan e che da settimane è accostato anche alla Roma. Parole nette, destinate a pesare sulle strategie dei club interessati in vista di gennaio.

“Ho bisogno di lui”

Come riportano le ricostruzioni di queste ore, Mourinho ha dichiarato: “Io ho bisogno di lui. Amo Endrick e il Real Madrid è più importante di lui. Questo vuol dire che abbiamo bisogno che lui resti qui”. Poi la risposta a chi ha alimentato le voci: “La mia risposta agli agenti, ai giornali… è questa: ho bisogno di Endrick, io e quindi il Real Madrid”. Un messaggio rivolto soprattutto al mercato, con il quale l’allenatore chiude la porta a ipotesi di cessione o di prestito, nonostante lo spazio finora limitato avuto dal giocatore.

“Voglio che resti qui al 100%”

Il tecnico lascia però uno spiraglio, precisando i confini del proprio ruolo: “Se ai piani alti del club decideranno altro, lo rispetterò. Ma io voglio che resti qui al 100%”. Una frase che separa la volontà dell’allenatore da quella della dirigenza e che lascia al Real Madrid l’ultima parola. Per il Milan, che segue Endrick con interesse, si tratta di un ostacolo importante: senza il via libera del club e con la posizione così netta di Mourinho, la pista rischia di complicarsi. Nelle prossime settimane si capirà se la linea dell’allenatore resterà quella finale.