Il Como sbanca Pisa: 0-3 il finale, aggancio in classifica a Roma e Juve

Il Como conquista una vittoria pesantissima sul campo del Pisa, imponendosi 0-3 alla Cetilar Arena grazie alle reti di Perrone e alla doppietta di Douvikas, tutte arrivate nel secondo tempo. Grazie a questo successo, i lariani agganciano momentaneamente Juventus e Roma al quarto posto in classifica. Il primo tempo era stato molto equilibrato e vivace. La prima occasione è capitata a Nico Paz, il cui tiro è stato respinto dai pugni da Semper. Il Pisa ha avuto la chance più nitida con Nzola, ma il suo destro a giro è finito di poco a lato. Nel finale, ammonizione pesante per Jacobo Ramon, diffidato, che salterà la prossima partita contro il Bologna.

Nella ripresa il Pisa ha provato a fare male, ma al 68’ Perrone ha trovato il gol con un sinistro dal limite che ha sorpreso Semper, portando avanti il Como. Otto minuti più tardi Douvikas ha raddoppiato servito da Jesus Rodriguez con un destro in diagonale da distanza ravvicinata. Poco dopo, Nzola ha fallito un rigore per il Pisa, parato da Butez, che avrebbe potuto riaprire la partita. Nel finale Douvikas ha chiuso i conti con la sua seconda rete dal dischetto, fissando il risultato sullo 0-3 definitivo.