Il mercato non risolleva un Milan disastroso: folle ko contro il Torino

Termina sul risultato di 2-1 la gara dell'Olimpico tra Torino e Milan, valida per la 26ª giornata di Serie A. Protagonisti i due portieri: Maignan in negativo, Milinkovic-Savic in senso positivo. Il portiere francese nel primo tempo rilancia addosso a Thiaw provocando l'autorete del primo vantaggio granata. Successivamente, calcio di rigore per i rossoneri e Milinkovic ipnotizza Pulisic, parando il suo quarto rigore in campionato.

Nella ripresa il portiere serbo è artefice di altre ottime parate, su tutte una a Reijnders con il piede, è lo stesso centrocampista olandese poi a far cadere il muro al minuti 76 segnando con un gran mancino all'incrocio. Passano solo due minuti e il Milan si addormenta: punizione battuta veloce da Sanabria, palla in area a Gineitis che con un tiro a incrociare chirurgico firma il gol vittoria. Sconfitta disastrosa per la squadra di Conceiçao, che deve digerire un'altra delusione dopo l'eliminazione dalla Champions di martedì scorso.