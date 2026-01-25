Il rosso di Skorupski inguaia Italiano: il Genoa ribalta il Bologna, da 0-2 a 3-2!

Succede davvero di tutto al “Ferraris”, ma alla fine è il Genoa a sorridere: la squadra di De Rossi batte il Bologna 3-2 e conquista tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Decisiva la mossa del tecnico rossoblù nella ripresa, con i cambi che ribaltano una gara che sembrava compromessa dopo il doppio svantaggio.

Il Bologna passa avanti con Ferguson e raddoppia a inizio secondo tempo grazie all’autogol di Otoa, ma l’espulsione di Skorupski cambia l’inerzia del match. Malinovskyi riapre la sfida su punizione, Ekuban firma il pareggio e nel recupero Messias completa la rimonta con un gran tiro a giro. Una vittoria di carattere e personalità per il Grifone.