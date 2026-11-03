Incredibile Roma, problemi anche per Gollini: in Champions col terzo portiere?

Notte di apprensione in casa Roma, a poche ore dalla sfida di Champions League contro il Manchester United. Pierluigi Gollini ha infatti accusato dei problemi alla schiena e la sua presenza all’Old Trafford è tutt’altro che scontata. Il portiere proverà a recuperare fino all’ultimo momento utile, ma lo staff tecnico non vuole farsi trovare impreparato. Il guaio è doppio, perché Gollini aveva già dovuto sostituire Svilar, e un suo eventuale forfait lascerebbe la porta giallorossa in una situazione delicatissima.

Gasperini pre-allerta Vazquez e De Marzi

Per questo motivo Gasperini ha messo in preallarme Vazquez e De Marzi, i due portieri che seguono Gollini nelle gerarchie. Uno dei due potrebbe vivere una serata incredibile, scendendo in campo da titolare in uno dei templi del calcio mondiale. Sarebbe un’occasione unica, ma anche una responsabilità enorme.

Tocca al terzo portiere?

Il quadro si fa complicato soprattutto per la gerarchia dei portieri: con Gollini già chiamato a sostituire Svilar, in caso di forfait toccherebbe al terzo difendere i pali giallorossi. Non una partita qualsiasi, ma una sfida difficilissima di Champions League contro i Red Devils, davanti a uno stadio storico e in un contesto di altissima pressione. Per la Roma sarebbe un bel problema da gestire a poche ore dal fischio d’inizio, con la necessità di dare serenità a chi dovrà scendere in campo. Le prossime ore saranno decisive: Gollini tenterà il tutto per tutto per recuperare, mentre Gasperini valuterà le condizioni del portiere fino all’ultimo, pronto a gettare nella mischia una delle alternative.