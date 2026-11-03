Crisi Atalanta e Sarri rischia: spuntano nomi di 3 allenatori per sostituirlo
La sconfitta contro il Parma apre nuove riflessioni sul futuro di Maurizio Sarri. Nonostante la conferma, la posizione dell'allenatore ex Lazio resta tutt'altro che solida e il suo destino appare appeso a un filo. In casa Atalanta sono già iniziati i ragionamenti sui possibili scenari e sui nomi da prendere in considerazione qualora si decidesse di cambiare guida tecnica.
Pioli in pole, spuntano anche Tudor e Thiago Motta
Il nome in cima alla lista dei possibili sostituti sarebbe quello di Stefano Pioli, desideroso di tornare ad allenare e già sondato in passato. Tra le alternative figurano invece Igor Tudor e Thiago Motta, due profili che potrebbero però incontrare qualche ostacolo. I rapporti non particolarmente idilliaci con Giuntoli, infatti, rischierebbero di complicare eventuali trattative. Lo si legge su Sportmediaset.
Giorni decisivi per il futuro di Sarri
I prossimi giorni a Bergamo saranno caratterizzati da riflessioni e colloqui per valutare la situazione e decidere come procedere. La conferma di Sarri, dunque, non sembra rappresentare una garanzia per il futuro. Sulla panchina dell'Atalanta continua ad aleggiare l'ombra di Stefano Pioli, pronto a tornare in gioco qualora la società decidesse di interrompere il rapporto con l'attuale allenatore.
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