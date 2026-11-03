Crisi Atalanta e Sarri rischia: spuntano nomi di 3 allenatori per sostituirlo

Sarri sta faticando all'Atalanta e già si parla di possibili sostituti

La sconfitta contro il Parma apre nuove riflessioni sul futuro di Maurizio Sarri. Nonostante la conferma, la posizione dell'allenatore ex Lazio resta tutt'altro che solida e il suo destino appare appeso a un filo. In casa Atalanta sono già iniziati i ragionamenti sui possibili scenari e sui nomi da prendere in considerazione qualora si decidesse di cambiare guida tecnica.

Pioli in pole, spuntano anche Tudor e Thiago Motta

Il nome in cima alla lista dei possibili sostituti sarebbe quello di Stefano Pioli, desideroso di tornare ad allenare e già sondato in passato. Tra le alternative figurano invece Igor Tudor e Thiago Motta, due profili che potrebbero però incontrare qualche ostacolo. I rapporti non particolarmente idilliaci con Giuntoli, infatti, rischierebbero di complicare eventuali trattative. Lo si legge su Sportmediaset.

Giorni decisivi per il futuro di Sarri

I prossimi giorni a Bergamo saranno caratterizzati da riflessioni e colloqui per valutare la situazione e decidere come procedere. La conferma di Sarri, dunque, non sembra rappresentare una garanzia per il futuro. Sulla panchina dell'Atalanta continua ad aleggiare l'ombra di Stefano Pioli, pronto a tornare in gioco qualora la società decidesse di interrompere il rapporto con l'attuale allenatore.