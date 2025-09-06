Infortunio Gudmundsson, lunedì rientra a Firenze per svolgere gli accertamenti: le ultime

vedi letture

Albert Gudmundsson ha vissuto una serata particolare con la sua Islanda: prima la gioia del gol contro l’Azerbaigian, poi la preoccupazione per l’infortunio alla caviglia che lo ha costretto ad abbandonare il campo al 66'. Un’uscita precauzionale, volta a non peggiorare il problema accusato durante la gara di qualificazione.

Come annunciato dalla federcalcio islandese l'attaccante della Fiorentina non sarà disponibile per la sfida contro la Francia in programma martedì. Una scelta che la federazione ha preso insieme al giocatore e al club viola. Sulle sue condizioni filtra ottimismo ma le parti in causa hanno preferito non rischiare. Come raccolto da FirenzeViola.it, Gudmundsson farà quindi ritorno a Firenze lunedì pomeriggio per svolgere gli accertamenti. Sabato 13 settrembre è in programma l'anticipo della terza giornata di campionato contro il Napoli.