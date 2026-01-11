Inter ad un punto dal laurearsi Campione d'Inverno: nel 2021/22 il titolo non portò bene

vedi letture

Stasera alle 20.45 Inter e Napoli si affrontano a San Siro per il big match della 20esima giornata di Serie A. Entrambe le squadre devono recuperare un gara per terminare il girone d'andata, il 16° turno sarà recuperato mercoledì prossimo. Intanto l'Inter a 1 punto dal titolo di Campione d'inverno: con la vittoria contro il Parma e il pareggio del Milan con il Genoa, i nerazzurri si sono assicurati la possibilità di chiudere davanti a tutti il girone d'andata in caso di risultato positivo nel recupero della 16° giornata contro il Lecce.

L'Inter non si laurea Campione d'Inverno dal 2023/24, quando poi vinse il titolo. I nerazzurri sono anche gli ultimi a perdere il campionato dopo aver chiuso il girone d'andata in vetta alla classifica (stagione 2021/22, titolo vinto dal Milan).