Inter, Akanji: "12 punti su Napoli e Milan è un ottimo vantaggio! Ora vogliamo la Coppa Italia"

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"Sarebbe incredibile vincere due titoli nel mio primo anno, stiamo provando a fare la doppietta scudetto Coppa Italia"

Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di SportMediaset in cui ha parlato di Cristian Chivu, della corsa scudetto con Napoli e Milan e della Coppa Italia. Di seguito le sue dichiarazioni:

Cosa le ha dato Chivu?

"Che tu sia un giocatore o un allenatore, c'è sempre da imparare qualcosa. lo credo che Chivu abbia gestito alla grande questa stagione, ha sempre portato un clima positivo e ha provato ad aiutarci nei momenti difficili. Non è per niente semplice all'interno di una stagione così, ci sono tanti ostacoli che puoi incontrare. Ha combattuto duramente con noi ed è sempre stato dalla nostra parte cercando sempre di darci più aiuto possibile. Ed è andata bene".

È un momento bello per l'Inter, lo scudetto è sempre più vicino e c'è la semifinale di Coppa Italia che vale la Finale di Roma, come state vivendo questo momento?

"Abbiamo un bel vantaggio in Serie A, dodici punti su Milan e Napoli quando mancano solo cinque giornate, è un'ottima situazione, ma la Coppa Italia è un'altra cosa, non partiamo da nessun vantaggio se non forse quello di giocare in casa, è una semifinale e il Como arriverà a Milano molto convinto, provando a fare il massimo, ma noi vogliamo andare in finale e fare la nostra miglior prestazione".

Quanto sarebbe bello fare questo double scudetto e Coppa Italia?

"Sarebbe incredibile vincere due titoli nel mio primo anno, stiamo provando a fare la doppietta scudetto Coppa Italia, chiaramente speravamo di andare avanti in Champions League. Ci abbiamo provato, sì, ma comunque sarebbe bellissimo vincere questi due titoli".