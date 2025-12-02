Inter, Ausilio già chiude il mercato nerazzurro. Ma Frattesi gioca troppo poco

Piero Ausilio spegne sul nascere ogni ipotesi di mercato invernale per l’Inter. A un mese esatto dall’apertura della sessione di gennaio, il direttore sportivo ribadisce la linea del club: "Siamo convinti che le operazioni vadano fatte nel modo giusto durante il mercato estivo, perché l’allenatore deve avere tempo per conoscere e aspettare alcuni giocatori. A gennaio questo tempo non c’è. A gennaio è complicato perché non c’è tempo per inserire i nuovi giocatori, e non sentiamo la necessità di intervenire: riteniamo di avere una rosa completa e competitiva per tutti i nostri obiettivi".

Il possibile mercato in uscita. Le parole di Ausilio trovano conferma nei fatti: gennaio non sarà un mese di rivoluzioni, ma qualche movimento potrebbe comunque verificarsi. Il caso più delicato riguarda Davide Frattesi, che finora ha avuto pochissimo spazio. Il centrocampista vuole giocarsi le sue carte fino alla fine, ma il minutaggio ridotto apre comunque a possibili riflessioni. In caso di apertura, il Napoli, alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo, rimarrebbe vigile sulla situazione. Diverso il discorso per Tomas Palacios: il difensore argentino, attualmente ai box per infortunio, è ai margini del progetto e appare destinato a lasciare Milano. Resta da capire se accetterà una delle proposte arrivate nelle ultime settimane. Attenzione anche a Josep Martinez: lo spagnolo dovrebbe tornare titolare contro il Venezia e, pur avendo sempre risposto presente quando chiamato in causa, vive una situazione psicologicamente delicata. Chivu ha bisogno di certezze tra i pali e il futuro del portiere potrebbe dipendere molto dalle prossime settimane.

Il possibile mercato in entrata. Sulla destra Darmian, in teoria jolly da braccetto o laterale, non c’è mai stato. Il rientro è vicino, ma anche in questo caso servono conferme, per quanto a destra le coppie (Akanji/Bisseck e Dumfries/Luis Henrique o Andy Diouf) siano comunque coperte. Situazione da monitorare. Se partisse Frattesi, al netto della crescita dello stesso Diouf, l'Inter potrebbe tornare sul mercato per un centrocampista.