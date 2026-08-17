Inter, Calhanoglu punge: "Ci davano per morti, ora rivogliamo lo scudetto"

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Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di BeIN Sports. Di seguito le sue parole, a partire da un passaggio sulla prossima Serie A: "L'obiettivo è sempre rivincere o dominare il campionato. In 5 anni ho vinto 8 trofei e giocato 2 finali di Champions, avrei voluto vincerne una ma il calcio è così. L'obiettivo è sempre confermarsi in Italia, provare a rivincere e a dominare. Ci proveremo ancora".

L'ultimo scudetto è stato speciale?

"Sicuramente. Tutti pensavano che eravamo morti dopo quello che era successo l'anno prima. La squadra ha avuto una mentalità forte, quando c'è stato un momento difficile, abbiamo risposto sul campo ed è questo quello che ha fatto la differenza",

Cosa ne pensi della Serie A?

"È un gran bel campionato, ci sono squadre come l'Atalanta e altre, che stanno crescendo, stanno comprando bei giocatori come la Fiorentina. Le critiche arrivano sempre da fuori, da giocatore non condivido quello che dicono, per me è nella top 3 dei campionati con Premier League e Liga.

Top 3 giocatori con cui hai giocato nei club?

"Son, Ibrahimovic, ce ne sono tanti forti, non è facile scegliere. All'Inter ce ne sono tanti forti, se ne scelgo uno, altri sono tristi. Scelgo uno dell'Inter e dico Thuram".

Cosa rende Chivu unico e le differenze con Inzaghi?

"Non posso dire niente su Inzaghi, mi ha voluto tanto quando è venuto all'Inter e sono cresciuto tanto con lui come giocatore e come persona. Chivu è diverso, a lui interessi più come persona. Per lui non è più importante il calcio ma sei importante tu come persona, come ti senti, è sempre disponibile, ti dà fiducia e ti fa sentire bene. Ovviamente c'è anche un aspetto tattico importante, vuole che ti alleni al 100% ma è come un fratello e un amico, con lui puoi parlare di tutto, ti dà una mano sempre ed è questo che mi piace. Avevo molte cose da risolvere e lui mi ha aiutato tanto, lo ringrazio per questo".