Como da Champions: vittoria 2-1 a Cagliari e Roma agganciata
Il Como fa sul serio per la Champions League. Altra vittoria, stavolta fuori casa, contro il Cagliari di Pisacane. Finisce 2-1 per la squadra di Fabregas nel secondo match del 28esimo turno di campionato.
La squadra lombarda aveva trovato prima del quarto d'ora, al 14', la rete del vantaggio con Baturina. Poi a metà primo infortunio per l'obiettivo azzurro Perrone costretto a uscire. Nella ripresa poi il Cagliari ha provato a fare la voce grossa, riuscendo a trovare il gol del pareggio al 56', con Sebastiano Esposito. La perla del pomeriggio è arrivata dai piedi di Da Cunha che con un mancino a uscire ha trovato un tiro fantastico che ha riportato avanti il Como.
Grazie a questo successo la squadra di Fabregas ha agguantato, almeno per il momento, la Roma al quarto posto.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Lecce
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro