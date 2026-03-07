Como da Champions: vittoria 2-1 a Cagliari e Roma agganciata

vedi letture

Grazie a questo successo la squadra di Fabregas ha agguantato, almeno per il momento, la Roma al quarto posto

Il Como fa sul serio per la Champions League. Altra vittoria, stavolta fuori casa, contro il Cagliari di Pisacane. Finisce 2-1 per la squadra di Fabregas nel secondo match del 28esimo turno di campionato.

La squadra lombarda aveva trovato prima del quarto d'ora, al 14', la rete del vantaggio con Baturina. Poi a metà primo infortunio per l'obiettivo azzurro Perrone costretto a uscire. Nella ripresa poi il Cagliari ha provato a fare la voce grossa, riuscendo a trovare il gol del pareggio al 56', con Sebastiano Esposito. La perla del pomeriggio è arrivata dai piedi di Da Cunha che con un mancino a uscire ha trovato un tiro fantastico che ha riportato avanti il Como.

Grazie a questo successo la squadra di Fabregas ha agguantato, almeno per il momento, la Roma al quarto posto.