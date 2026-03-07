"Switch col Milan?", Chivu a sorpresa: "No, è cambiato tutto dopo ko di Napoli"

vedi letture

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby di domani sera contro il Milan

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby di domani sera contro il Milan. C'è spazio anche per una riflessione che vede coinvolto il Napoli di Conte.

Com'è cambiata l'Inter rispetto all'andata?

"Dalle sconfitte bisogna sempre migliorare, per capire con umiltà quello che si deve fare. Anche qualche partita prima del derby si era vista una netta crescita. Mancava forse uno switch e poi abbiamo inanellato delle partite fatte bene".

La sconfitta con il derby ha dato lo switch?

"Per me non è quella, per me è stata dopo il Napoli quando abbiamo perso 3-1".

Cosa pensi di Allegri?

"Sono l'ultimo che può parlare di Max, abbiamo solo da imparare da lui, anche per come è come persona. Ultimamente ci siamo sentiti meno ma è anche venuto a Parma a vedere un allenamento mio. Mi piace avere a che fare con uno che sa di calcio. Quando uno vince ha tanto da trasmettere agli altri".