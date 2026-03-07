"Noi con gli stessi punti del Napoli da scudetto?", la risposta di Allegri in conferenza

vedi letture

Grande attesa per il derby di Milano di domani sera. Oggi è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Milan Max Allegri che ha risposto anche ad alcune domande relative al percorso stagionale della sua squadra.

Lei è sempre molto criticato, eppure ha gli stessi punti del Napoli scudettato dell'anno scorso...

"Le critiche fanno parte del mestiere, con i social tutti parlano giustamente. Ci sono critiche positive, le prendo in modo positivo e mi fanno riflettere. Ascolto tutti, da tutti c'è sempre da prendere qualcosa. Le critiche vanno accettate. Tutto è opinabile, non è una scienza esatta. Ci sono troppe sfumature, è questo il bello. Non bisogna prendersela più di tanto. Quello che conta per i giocatori e gli allenatori sono gli obiettivi da raggiungere: lavoriamo per questo accettando anche le critiche esterne".

In caso di vittoria domani, si può riaprire la corsa Scudetto?

"Nel calcio non si sa mai cosa può succedere. Intanto giochiamo domani. Non so se si potrà riaprire lo Scudetto, ma a noi mancano cinque vittorie per la Champions, quindi se vinciamo domani ne mancherà una in meno".