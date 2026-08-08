Inter, Chivu: "Non siamo ancora pronti, manca brillantezza. Sulla Juve..."

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Serie A, parla l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu dopo la vittoria contro la Juventus: il punto sulla preparazione, sui calciatori e sull'avversario

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, dopo l'amichevole vinta contro la Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti. Di seguito le sue parole riportate da FCInter1908: "Si può fare sempre meglio. Si chiude la tournée nella miglior maniera possibile, senza infortuni e direi anche con una buona prestazione".

Siete già pronti per il campionato?

"Non ancora. Mancano le gambe, mancano allenamenti per trovare la brillantezza. lo parlo del secondo tempo che non mi è piaciuto per niente, abbiamo concesso campo e palleggio. Dobbiamo trovare più cose, dobbiamo e possiamo fare meglio".

Stones, Lautaro e Thuram ci saranno contro il Monza?

"Avrò tempo per vederli al lavoro, poi vedremo quelle che saranno le nostre scelte".

Come ha visto la Juventus?

"Sono una buona squadra, allenata bene. Le partite in preparazione contano poco, hanno giocatori di qualità. Squadra forte che dirà la sua".

Come valuta Bovio e Iddrissou?

I giovani ho il compito di allenarli e dargli la possibilità di esprimersi al meglio. Devono migliorare e abituarsi ai ritmi di queste partite. Devono saper fare assieme ai compagni le cose che chiediamo. Non devo promuovere nessuno, hanno qualità, a me interessa la reazione agli errori, come si affrontano determinati giocatori. Tutti i giovani hanno dato il loro contributo".

Chi è il titolare in porta?

"lo non parlo di gerarchie, sapete che per me non esistono titolari. Tutti avranno la possibilità di fare bene e di dare il contributo alla nostra causa".

Diouf sta facendo progressi.

"Da Karslruher a oggi vedo miglioramenti e sono contento".