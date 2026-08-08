Amichevoli, Milan ancora senza vittoria: ko 3-0 contro il Chelsea

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Amichevoli, il Milan perde 3-0 contro il Chelsea: Ruben Amorim resta a zero vittorie (due pareggi e una sconfitta) in questa tournée estiva

Il Milan continua ad essere a secco di vittorie in questa tournée di amichevoli estive. Dopo i due pareggi, 2-2 con il Celtic e 1-1 con l'Inter, quest'oggi arriva una sconfitta per 3-0 contro il Chelsea al Bung Karno Stadium di Jakarta. Decidono la doppietta di Joao Pedro e il gol di Moses Caicedo: per la squadra di Ruben Amorim c'è ancora tanto lavoro da fare. Contro il Manchester United il prossimo 15 agosto l'ultima occasione per uscire dalla tournée estiva con almeno un successo.

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