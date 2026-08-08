Oggi parte la Coppa Italia 2026/27: questa sera le prime due partite
Prende ufficialmente il via questa sera la Coppa Italia 2026/2027. Due le gare in programma per il turno preliminare.
Si comincerà alle ore 20 al 'Menti' con la sfida fra Vicenza e Catania, con la vincente che sfiderà il Parma. Trenta minuti più tardi, invece, fischio d'inizio al 'Del Duca' per Ascoli-Potenza, con il Genoa che aspetta di conoscere la sua avversaria.
Infine, domani 9 agosto alle 19.45 Arezzo-Union Brescia (chi vince affronta il Cagliari) e alle 21.00 Benevento-Ravenna (ad attendere la squadra qualificata c'è la Fiorentina).
Turno preliminare - domenica 9 agosto 2026
Ascoli-Potenza
LR Vicenza-Catania
Arezzo-Union Brescia
Benevento-Ravenna
Trentaduesimi - domenica 16 agosto 2026
Genoa-Ascoli/Potenza
Catanzaro-Sudtirol
Lazio-Mantova
Lecce-Palermo*
Torino-Carrarese
Monza-Avellino
Cremonese-Sampdoria
Parma-LR Vicenza/Catania
Cagliari-Arezzo/Union Brescia
Hellas Verona-Virtus Entella
Sassuolo-Cesena
Frosinone-Juve Stabia
Udinese-Padova
Venezia-Modena
Pisa-Empoli
Fiorentina-Benevento/Ravenna
Sedicesimi - 2 e 15 settembre 2026
Genoa/Ascoli/Potenza-Catanzaro/Sudtirol
Lazio/Mantova-Lecce/Palermo
Torino/Carrarese-Monza/Avellino
Cremonese/Sampdoria-Parma/LR Vicenza/Catania
Cagliari/Arezzo/Union Brescia-Hellas Verona/Virtus Entella
Sassuolo/Cesena-Frosinone/Juve Stabia
Udinese/Padova-Venezia/Modena
Pisa/Empoli-Fiorentina/Benevento/Ravenna
Ottavi di finale - 2 dicembre, 16 dicembre 2026 e 13 gennaio 2027
Inter contro la vincente di Genoa/Ascoli/Potenza-Catanzaro/Sudtirol
Bologna contro la vincente di Lazio/Mantova-Lecce/Palermo
Milan contro la vincente di Torino/Carrarese-Monza/Avellino
Como contro la vincente di Cremonese/Sampdoria-Parma/LR Vicenza/Catania
Roma contro la vincente di Cagliari/Arezzo/Union Brescia-Hellas Verona/Virtus Entella
Juventus contro la vincente di Sassuolo/Cesena-Frosinone/Juve Stabia
Atalanta contro la vincente di Udinese/Padova-Venezia/Modena
Napoli contro la vincente di Pisa/Empoli-Fiorentina/Benevento/Ravenna
Quarti di finale - 3 e 10 febbraio 2027
Area Inter-Bologna
Area Milan-Como
Area Roma-Juventus
Area Atalanta-Napoli
Semifinali - 3 marzo 2027 andata, 21 marzo 2027 ritorno
Vincente area Inter-Bologna contro vincente area Milan-Como
Vincente area Roma-Juventus contro vincente area Atalanta-Napoli
Finale - 19 maggio 2027
Finale tra le due vincenti delle semifinali.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
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