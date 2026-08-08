La Fiorentina si regala Mastantuono: i dettagli dell'operazione

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La Fiorentina ha ufficializzato l'arrivo in prestito secco di Franco Mastantuono dal Real Madrid. Il classe 2007, cresciuto nel River Plate, ha collezionato 64 presenze e 10 gol con i "Millonarios" prima del trasferimento in Spagna, dove nell'ultima stagione ha giocato 35 partite segnando 3 reti.

La Fiorentina pagherà il 60% del suo contratto, mentre il 40% spetterà al Real Madrid. La squadra spagnola, però, può recuperare la sua parte di contributo al verificarsi di una serie di bonus personali e di squadra. Sulle tracce dell'argentino vi è stato anchei il Napoli, che però poi non ha affondato il colpo.