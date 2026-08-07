Ufficiale Accostato anche al Napoli, Mastantuono viene in prestito in Italia: va alla Fiorentina

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Franco Mastantuono si trasferisce in prestito secco dal Real Madrid alla Fiorentina. L'ex River Plate piaceva anche al Napoli.

"Mastantuono è viola". Questo il titolo del comunicato della Fiorentina che ha ufficializzato l'arrivo del classe 2007 dal Real Madrid, in prestito fino al prossimo 30 giugno. La nota prosegue poi così: "Mastantuono, nato ad Azul (Argentina) il 14 agosto 2007, dopo essere cresciuto nelle giovanili del River Plate, ha esordito in Prima Squadra a soli 16 anni e, da allora, ha collezionato 64 presenze e 10 gol con la maglia dei “Millonarios”. Il nuovo calciatore viola, nell’ultima stagione, con il Real Madrid, ha disputato 35 presenze tra Liga, Champions League, Copa del Rey e Supercoppa Spagnola, mettendo a segno 3 reti. Mastantuono, inoltre, è il calciatore più giovane ad aver esordito con la maglia della Nazionale Maggiore dell’ Argentina ed ha indossato in quattro occasioni la divisa Albiceleste".

Il comunicato del Real Madrid

"Real Madrid CF e ACF Fiorentina hanno raggiunto un accordo per il prestito del giocatore Franco Mastantuono fino al termine della prossima stagione, il 30 giugno 2027".