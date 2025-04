Inter, Dumfries è un caso? Il club è preoccupato per il suo infortunio

vedi letture

Slitta il rientro in campo di Denzel Dumfries, fermo per infortunio dall'ultima partita prima della sosta (la vittoria contro l'Atalanta). L'Inter è preoccupata per le condizioni dell'esterno, autorizzato dal club a volare in Olanda per recuperare dal problema muscolare: per la Gazzetta dello Sport il giocatore si sta facendo seguire da un fisioterapista di fiducia senza però attenersi al percorso stabilito con l'Inter.

"Non solo il Bayern: Dumfries rischia di saltare anche il derby di ritorno di Coppa Italia. Al momento l’ipotesi più concreta per il ritorno in campo è per la partita di fine aprile contro la Roma", rivela il quotidiano.